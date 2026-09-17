والدة أصالة نصري تظهر بحفلتها في دمشق.. شاهد

ظهرت السيدة عزيزة الحلبي -والدة الفنانة أصالة نصري- في حفل ابنتها بالعاصمة السورية دمشق، المرتقب الليلة الخميس 17 سبتمبر.

وظهرت والدة أصالة نصري، في الصفوف الأولى من الحفل الأول لابنتها في موطنها سوريا بعد غياب سنوات عنه، وظهرت مترقبة إطلالة ابنتها الأولى في الحفل.

عودة أصالة لوطنها من جديد

وتأتي عودة أصالة إلى الشام بعد سنوات من الغياب عن وطنها، وفي أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، لتستعد الفنانة السورية للقاء جمهورها في حدث وصفته بأنه واحد من أهم الأحداث في حياتها.

وتحمل هذه العودة أهمية خاصة بالنسبة لأصالة، التي ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالشام، حيث شهدت سوريا بداياتها الفنية الأولى قبل أن تنطلق في مشوارها الفني وتصبح واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

ويبدو أن أصالة تنظر إلى عودتها المرتقبة باعتبارها أكثر من مجرد عودة فنية إلى المسرح، إذ وصفت اللقاء بأنه “ولادة جديدة”، في إشارة إلى حجم المشاعر التي تحملها تجاه هذه اللحظة، والشوق الذي يسبق لقاءها بأهل بلدها وجمهورها.

أحدث أغاني أصالة

طرحت الفنانة أصالة نصري، اغنيتها الجديدة التي تحمل اسمها «أصالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية أصالة، لـ أصالة نصري، من كلمات وألحان أمجد جمعة، توزيع موسيقي فؤاد جنيد.

ألبوم أصالة نصري

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.