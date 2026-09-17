مصطفى بكري: الإعلام مطالب بنقل الحقيقة ومواجهة التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإعلام مطالب بنقل الحقائق والتعبير عن المواطنين ووضع الصورة الكاملة أمام صانع القرار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تواجه تحديات إقليمية واقتصادية وأمنية متشابكة، مشيرًا إلى أن التطورات في محيطها، من الشرق والجنوب والغرب والبحر الأحمر، تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على أمن الدولة والاقتصاد والتجارة والاستثمار.

التحديات الخارجية

وتابع أن مصر ليست بمعزل عن أزمات المنطقة، مؤكدًا أن التعامل مع التحديات الخارجية يتطلب في الوقت نفسه تعزيز قوة الداخل ومعالجة نقاط الضعف.