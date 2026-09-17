خلال حفل تخرج الهيئات القضائية.. بسيوني: الرئيس السيسي استفاض في شرح الوضع الإقليمي الراهن

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفاض في شرح الوضع الإقليمي والدولي، وتوضيح ما شهدته مصر منذ عام 2011 وحتى اللحظة، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات لإسقاط الدولة المصرية وهدمها من الداخل، ونشر الشائعات والإحباط بين المصريين.

وأوضح بسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على شاشة قناة «المحور»، أن هذه التحديات كانت من بين الأسباب التي بُنيت عليها فكرة «بناء الإنسان المصري»، بهدف سد الثغرات التي ظهرت في جسد الدولة عام 2011، سواء على مستوى المجتمع أو مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن ذلك تطلب وجود نواة لدماء جديدة تضخ في جسد الدولة المصرية، تقوم على تأهيل مختلف للقيادات في المواقع القيادية، موضحًا أن عملية الإصلاح الشامل بدأت من القاعدة إلى القمة، من خلال تأهيل الموظف منذ بداية مساره الوظيفي بشكل كامل في تخصصه، إلى جانب الاهتمام بالانضباط والالتزام والتأهيل النفسي والبدني وتنظيم الوقت.

وأضاف أن هذه المنظومة تتضمن أيضًا تنمية ذاتية وبشرية، من خلال تنظيم جدول الحياة اليومية وإتاحة وقت للرياضة والمذاكرة والعمل، بما يساعد الشباب على اكتساب مهارات يحتاجون إليها في حياتهم العصرية.

وأشار إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل جانبًا مهمًا في هذه المنظومة، موضحًا أنها تضطلع بدور في تأهيل الخريجين والكوادر التي تعتمد عليها الدولة في مواقع القيادة الصغرى والوسطى.