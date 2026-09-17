التعليم: إدراج مواد الهوية القومية ضمن المجموع لتعزيز هوية الطلاب

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت قرارًا بإدراج مواد الهوية القومية ضمن المواد الأساسية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى نشر القرار الوزاري في ذلك التوقيت.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزارة منحت مهلة تمتد إلى 4 سنوات لتطبيق القرار بصورة تدريجية، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التكيف مع النظام الجديد والتعامل معه بشكل طبيعي.

العملية التعليمية

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التربية والتعليم أكد أن إدراج مواد الهوية القومية ضمن المجموع يمثل عاملًا مهمًا وأساسيًا في تشكيل هوية الطلاب، مشددًا على ضرورة أن تحظى هذه المواد بأهمية أساسية ضمن العملية التعليمية.