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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا

الريشة الطائرة الهوائية
الريشة الطائرة الهوائية
حمزة شعيب

واصل منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية “Air Badminton” تألقه على الساحة القارية، ونجح في الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا لمنافسات الفرق Team Relay للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب النسخة الثانية من البطولة التي أقيمت في أوغندا، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء تتويج المنتخب المصري بعد مشوار قوي فرض خلاله أبطال مصر تفوقهم منذ انطلاق المنافسات وحتى المباراة النهائية، ليؤكد المنتخب أحقيته في الاحتفاظ باللقب الذي توج به للمرة الأولى في نسخة 2025.

وكان منتخب مصر قد وقع في المجموعة الثانية بمنافسات الفرق، إلى جانب منتخبي رواندا وبوروندي.

مشوار منتخب الريشة الطائرة الهوائية حتى التتويج بلقب أفريقيا

واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بفوز كبير على رواندا بنتيجة 60-15، قبل أن يواصلوا عروضهم القوية بتحقيق انتصار آخر على بوروندي بنتيجة 60-13.

وحجز المنتخب المصري مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تصدر منافسات مجموعته، ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

وفي الدور نصف النهائي، واصل المنتخب المصري نتائجه المميزة، بعدما تغلب على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 60-32، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويصبح على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ باللقب.

وفي المباراة النهائية، واجه منتخب مصر نظيره بنين في لقاء شهد منافسة قوية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

ونجح أبطال مصر في حسم المواجهة بنتيجة 60-57، ليحقق المنتخب الفوز ويتوج رسميًا بلقب منافسات الفرق في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة للمرة الثانية على التوالي.

وجاء اللقب بعد سلسلة من الانتصارات القوية، بدأها المنتخب من دور المجموعات أمام رواندا وبوروندي، ثم تخطى بوركينا فاسو في نصف النهائي، قبل أن يحسم النهائي أمام بنين بفارق ثلاث نقاط.

ويعد هذا التتويج استمرارًا للحضور القوي للـAir Badminton المصري على المستوى الأفريقي، بعدما نجح المنتخب في حصد لقب النسخة الماضية عام 2025، قبل أن يعود في نسخة 2026 للدفاع عن لقبه وينجح في الاحتفاظ به.

وأقيمت النسخة الحالية في أيرو بيتش بمدينة عنتيبي الأوغندية على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وسط مشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية في منافسات البطولة.

قائمة منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية في بطولة أفريقيا

وضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة كلًا من:

علي أشرف، عبد الرحمن مجدي، يوسف محمد، أحمد صلاح الدين، معاذ هشام، ندى شريف محمد، ريم حسين، نور محمد، جنة فخر، وندى إيهاب.

ويقود المنتخب فنيًا منير فايز المدير الفني، ويعاونه أمير أحمد فؤاد المدرب العام.

الريشة الطائرة بطولة أفريقيا للريشة الطائرة الريشة الطائرة الهوائية

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