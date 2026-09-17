تفاصيل اليوم الأول في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

انطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعدادًا لمباراتي أنجولا و جنوب السودان المقرر لهما يومي 25 و29 سبتمبر ضمن مواجهات الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر.

وتوافد على المعسكر لاعبي الأهلي والزمالك والأخرين من الأندية التي أنهت مبارياتهم في بطولة الدوري الممتاز أمس.

برنامج منتخب مصر

وقد جاءت مواعيد برنامج المعسكر كالتالي:

16 سبتمبر .. الإعلان عن قائمة منتخب مصر

17 سبتمبر ..انطلاق معسكر منتخب مصر بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر .

25 سبتمبر..مباراة مصر وأنجولا في الجولة الأولى للتصفيات بإستاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً.

27 سبتمبر .. السفر لجنوب السودان على متن طائرة خاصة.

29 سبتمبر .. مباراة جنوب السودان ومصر بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، والي ستقام في الثالثة عصراً بجنوب السودان.

30 سبتمبر ..عودة منتخب مصر للقاهرة.

4 أكتوبر ..ودية منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بإستاد القاهرة.

قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق استعدادًا لمباراتي أنجولا و جنوب السودان المقرر لهما يومي 25 ة 29 سبتمبر ضمن مواجهات الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر.

وجاءت القائمة كالتالي :

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

عبد العزيز البلعوطي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

حمدي فتحي

حسام عبد المجيد

محمد هاني

طارق علاء

كريم حافظ

أحمد فتوح

مروان عطية

مهند لاشين

محمود صابر

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

علي محمود

إبراهيم عادل

عمر مرموش

مصطفى زيكو

هيثم حسن

محمد صلاح

حمزة عبد الكريم

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن قائمة المنتخب تشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم محمود تريزيجيه و ياسر إبراهيم ، بينما يغيب مروان عطية عن مباراة إنجولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب بعد أن تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الأفريقي غاب على أثرها خلال مباراة نيجيريا في لقاء المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا .

أضاف إبراهيم حسن أن معسكر الفراعنة سينطلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر علي أن يخوض مباراة أنجولا في الجولة الأولى للتصفيات باستاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر ثم السفر يوم 27 لجنوب السودان لمواجهتها يوم 29 في الثالثة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الثانية ثم العودة يوم 30 سبتمبر استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر وديا بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً.