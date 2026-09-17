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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب المهندسين السابق: لا يمكن الاستغناء عن القاهرة.. والجيش المصري الضامن الأول لاستقرار الشرق الأوسط

الجيش المصري
الجيش المصري
رحمة سمير

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، إن المواطن المصري بمختلف أطيافه الفكرية والمهنية يتفاعل مع قضايا وطنه وأمته، انطلاقًا من موقف ثابت يدعم السلام واستقرار الدول العربية ويرفض أي مساس بأمن الخليج الشقيق.

وأوضح "النبراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الحضور المصري وركيزته العسكرية القوة الحقيقية يظل الضامنة لاستقرار الشرق الأوسط، وهو دور تاريخي جَسّدته الشواهد والمواقف الحاسمة التي أثبتت عدم إمكانية الاستغناء عن القاهرة لصون الأمن القومي العربي.

وأشار نقيب المهندسين السابق، إلى أن الضغوط الاقتصادية وفترات الإصلاح الهيكلي تُعد مراحل طارئة مرت بها كبرى اقتصادات العالم لبناء مؤسسات دولها الحديثة، مما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وتحملًا مرحليًا لتجاوز هذه العقبات، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تخوض معركة استراتيجية في مواجهة ضغوط دولية مكثفة لربط الملفات الأمنية والعسكرية بتطبيع العلاقات، وسط تمسك سعودي صلب بالمرجعيات الثابتة للسلام.

ولفت إلى أن هناك نشاط سياسي مصري مكثف لتسوية الأزمات الشائكة في المنطقة، وقطع الطريق على المحاولات الخارجية للوقيعة والتدخل في الشأن العربي.

نقيب المهندسين السابق نقيب المهندسين أمن الخليج الحضور المصري العسكرية

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