سفيرة مصر في تنزانيا تستقبل وفد نقابة المهندسين لبحث تعزيز التعاون الهندسي

استقبلت السفيرة رانيا عبد المجيد، سفيرة مصر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وفدًا رفيع المستوى من نقابة المهندسين المصرية والاتحاد الأفريقي للمنظمات الهندسية – مصر، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب مهندسي مصر، وذلك خلال زيارة الوفد إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

وشارك الوفد في فعاليات أسبوع الهندسة الأفريقي الثاني عشر لليونسكو، الذي يُعقد بالتزامن مع المؤتمر الأفريقي العاشر للهندسة، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعات الهندسية في مصر وتنزانيا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل والتعاون الهندسي بين دول القارة الأفريقية.