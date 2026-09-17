رئيسة القومي للمرأة: مسؤوليتنا جميعًا أن نحمي الضحية.. لا أن نعيد نشر معاناتها

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن كرامة الإنسان وخصوصيته يجب أن تظل مصونة، وأنها ليستا مادة للتصوير أو التداول، مشددة على أهمية احترام خصوصية النساء والفتيات، وعدم إعادة نشر الصور أو المقاطع التي تمس حياتهن الخاصة أو تضاعف الأذى الواقع عليهن وعلى أسرهن.



وقالت المستشارة أمل عمار، إن الأولوية دائمًا يجب أن تكون لحماية الضحية وصون كرامتها واحترام خصوصيتها في جميع الظروف والوقائع، مشيرة إلى أنه إذا كان التصوير ضروريًا لإثبات واقعة أو حفظ حق، فيجب أن يقتصر الأمر على تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة، دون نشره أو تداوله.



وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على ضرورة عدم نشر أو تداول صور أو مقاطع الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان الهدف هو التعاطف أو إدانة الواقعة، مؤكدة أن تداول هذه المواد قد يزيد من معاناة الضحية ويضاعف الأذى الواقع عليها.



وأضافت: "مسؤوليتنا جميعًا أن نحمي الضحية.. لا أن نعيد نشر معاناتها"، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الخصوصية واحترام كرامة النساء والفتيات، خاصة في ظل سرعة انتشار المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.