المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض دولي بباريس

شارك المجلس القومي للمرأة ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال البرنامج المشترك رابحة، في معرض «ميزون أند أوبجيه» بباريس (Maison&Objet Paris)، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في التصميم والديكور والأثاث ، والذي أقيم في مركز «باريس نورد فيلبانت» خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2026.



حيث شارك المجلس في اتاحة الفرصة ل25 من الحرفيات وصاحبات المشروعات للمشاركة في المعرض ، وعلى مدار خمسة أيام، عرضت المشاركات مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية التي تجمع بين أصالة التراث الحرفي والتصميم المعاصر، وتعكس إبداع المرأة المصرية وقدرتها على تطوير منتجات تلائم احتياجات الأسواق العالمية.



وأكدت الأستاذة مى محمود على أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في فعاليات المعرض حققت نتائج مثمرة تمثلت في فتح آفاق واسعة للتعرف على الأذواق العالمية والمنتجات العصرية المطلوبة في الأسواق الدولية، كما أتاحت هذه المشاركة فرصة هامة للترويج للحرف اليدوية المصرية وإبراز إتقان المرأة المصرية لها، مما أثار إعجاب وانبهار عارضي مختلف دول العالم.

كما أسفرت اللقاءات والنقاشات المتبادلة بين الأجنحة الدولية عن وضع خطط عمل تستهدف تخطي التحديات الراهنة، لا سيما ما يتعلق بأساليب عرض المنتجات، والتصميم المعاصر، وتلبية متطلبات واحتياجات السوق الدولي.

وجاءت مشاركة البرنامج ثمرةً للتعاون والتنسيق بين المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة المصرية في باريس والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة عدد من الجهات المصرية، من بينها المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي، واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات في دعم المرأة المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، والحفاظ على التراث الحرفي المصري باعتباره مصدرًا لفرص اقتصادية مستدامة للنساء.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج المشترك «رابحة» يتم تنفيذه من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من حكومة كندا، ممثلة في سفارة كندا في مصر.

تجدر الإشارة الى أن معرض «ميزون أند أوبجيه» (Maison&Objet) يعد منصة دولية تجمع المصممين والمصنعين والمشترين وتجار التجزئة والمتخصصين في قطاعات التصميم والأثاث والديكور من مختلف أنحاء العالم، وشهدت دورة سبتمبر 2026 مشاركة أكثر من 1,700 علامة تجارية من 49 دولة، تحت شعار «Pulse in Motion».