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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"إعلامي الوزراء": تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية خلال 6 أشهر

"إعلامي الوزراء": تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية خلال 6 أشهر
"إعلامي الوزراء": تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية خلال 6 أشهر
أ ش أ

 أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية في مصر خلال 6 أشهر؛ ليرتفع عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها بنسبة 33.7% مسجلًا 5022 شركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مقارنة بـ3757 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

جاء ذلك خلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله مؤشرات تأسيس الشركات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال، بما يعكس استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تأتي في ضوء الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات تستهدف تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية.

وأشار إلى زيادة تدفقات رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة بنسبة 20.9%، لتسجل 21.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الرؤية الدولية الإيجابية لمناخ الاستثمار في مصر، حيث أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن مصر نفذت إصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يدعم مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة.

من جانبه.. أكد البنك الدولي مضي مصر قدمًا في برنامج إصلاحي طموح لتحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل.

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