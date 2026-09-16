«سفراء للوعي».. القومي للمرأة بالأقصر يواصل حملات التوعية داخل قرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر فعالياته الميدانية داخل قرى حياة كريمة، من خلال لقاءات مباشرة مع الأهالي واللجان الشعبية بمجلسي قروي الكيمان وأصفون، لرفع الوعي بالمشروعات القومية والاستماع إلى احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجههم، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، وبمشاركة الدكتورة أماني مدني، مقررة مناوب الفرع، وإبراهيم أحمد، عضو الفرع، والدكتورة عزة شلبي، استشاري وزارة الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من أعضاء اللجان الشعبية بقرى حياة كريمة.

وشهدت جمعية تنمية الصعيد بأصفون لقاءً مع أعضاء اللجان الشعبية، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المشروع القومي، إلى جانب الأعمال الجاري تنفيذها، ومناقشة أبرز التحديات والمشكلات وسبل التعامل معها، فضلًا عن التعريف بطرق تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي عبر الخط الساخن والجهات المختصة.

وفي قرية طفنيس، نظم المجلس لقاءً مجتمعيًا بمقر جمعية حلم الجنوب، جمع سيدات وأمهات وفتيات وشبابًا ورجالًا من أبناء القرية، في خطوة تستهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة أماني مدني دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة، مؤكدة أهمية أن يشعر المواطن بأثر هذه المشروعات على حياته اليومية، بالتوازي مع دعم جهود تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.

كما تناولت الدكتورة عزة شلبي أهمية المشاركة المجتمعية للمرأة والرجل في متابعة المشروعات ورصد التحديات والمساهمة في طرح الحلول، إلى جانب التعريف بفرص التدريب والتمكين الاقتصادي، ومن بينها ريادة الأعمال والتثقيف المالي والادخار والمشروعات متناهية الصغر.

في جانب آخر من اللقاء، تناول إبراهيم أحمد أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، مستعرضًا مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، والتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، ورفع وعي المواطنين بحجم المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة قرى حياة كريمة.

واستهدفت فعاليات اليوم نحو 30 من السيدات والرجال في كل من جمعية أصفون للتنمية وجمعية حلم الجنوب بطفنيس، باعتبارهم نواة مجتمعية يمكنها نقل رسائل التوعية والمعلومات الصحيحة إلى باقي أبناء القرى والتوابع.

وأكد فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر استمرار فعالياته الميدانية داخل قرى حياة كريمة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي بالمشروعات القومية، وصولًا إلى إعداد كوادر مجتمعية قادرة على نقل الوعي والمشاركة الإيجابية داخل مجتمعاتها.