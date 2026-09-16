شكاير الدقيق طلعت نخالة.. ضبط مخبز يتلاعب بالدقيق المدعم و3000 ماسك منتهي الصلاحية بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخابز بمدينة الأقصر، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط 3000 ماسك تنفس طبي منتهي الصلاحية داخل محل لبيع المستلزمات الطبية غير المرخص، إلى جانب ضبط صاحب مخبز بلدي لتصرفه في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحاولته خداع مأموري الضبط بوضع النخالة داخل الشكاير بدلا من الدقيق.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وقيادات وزارة التموين، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستخدام.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، وأيمن رمضان عوض الله مدير إدارة تموين البندر، وياسر عبد العزيز الطاهر مفتش إدارة تموين البندر، بالتعاون مع محمد عبد الله محمد ممثل هيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 شيكارة ردة ناعمة داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، جرى وضعها داخل شكاير خضراء اللون لإيهام مأموري الضبط بأنها شكاير دقيق بلدي مدعم، وذلك عقب تصرف صاحب المخبز في كمية الدقيق المخصصة للمخبز، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملة، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، من ضبط محل مستلزمات طبية غير مرخص بحوزته 3000 ماسك تنفس طبي منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

كما حررت الحملة 5 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرا لعدم وجود ترخيص، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين.