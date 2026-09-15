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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد موقف أرمنت والبياضية وأعمال تطوير الكورنيش

محافظ الأقصر يتفقد موقف أرمنت والبياضية وأعمال تطوير الكورنيش ورصف خالد بن الوليد.. ويوجه بتيسير حركة المواطنين والسيارات
محافظ الأقصر يتفقد موقف أرمنت والبياضية وأعمال تطوير الكورنيش ورصف خالد بن الوليد.. ويوجه بتيسير حركة المواطنين والسيارات
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة الأقصر، تفقد خلالها عددًا من المناطق ومواقع العمل، للوقوف على مستوى الخدمات ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد موقف أرمنت والبياضية، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين بشأن غلق الباب الصغير المخصص لدخول وخروج المواطنين والمشاة إلى الموقف، وما تسبب فيه ذلك من معاناة للأهالي، حيث حرص المحافظ على التوجه إلى الموقع ومعاينة الأمر على الطبيعة.

ووجه محافظ الأقصر بتيسير حركة سيارات خط «دائري المدينة» للدخول إلى الموقف وإنزال وصعود الركاب من داخله، كما وجه بالإبقاء على باب المواطنين مفتوحًا أمام حركة الدخول والخروج، بما يتيح للمواطنين المترددين على الموقف سيرًا على الأقدام الوصول إليه بسهولة، دون الاضطرار إلى الدوران حول الموقف للوصول إلى الباب الرئيسي.

كما شدد محافظ الأقصر على منع افتراش الباعة الجائلين أمام الموقف، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما يضمن سهولة وانسيابية الدخول والخروج من الموقف.

ووجه كذلك بمنع تواجد سيارات السرفيس التابعة لخط «دائري المدينة» خارج الموقف، والتأكيد على أن تكون نقطة بداية ونهاية الخط من داخل الموقف، بما يسهم في تنظيم الحركة وتحقيق مزيد من الراحة للمواطنين.

وتابع محافظ الأقصر خلال جولته أعمال تركيب الأرصفة بمنطقة الكورنيش في محيط معبد الأقصر، حيث اطمأن على جودة الخامات المستخدمة ومستوى الحرفية في أعمال التركيب، مؤكدًا ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير.

كما مر محافظ الأقصر على شارع خالد بن الوليد، لمتابعة أعمال فرد الأسفلت، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، واطمأن على انتظام حركة المرور بالشارع وعدم وجود ما يؤثر على انسيابيتها.

وفي إطار متابعة أعمال تطوير البنية التحتية والطرق العامة بمدينة الأقصر، تفقد المهندس عبد المطلب عماره ميدان الكتاب، بمدخل منطقة الكرنك أمام مكتبة مصر العامة، لبحث أعمال تطوير ورفع كفاءة الميدان، بما يتناسب مع موقعه الحيوي باعتباره أحد المداخل الشمالية لمدينة الأقصر والقادم من مطار الأقصر الجوي، وبما يليق بالمظهر الحضاري للمدينة أمام السائحين والمواطنين على حد سواء.

وأكد محافظ الأقصر خلال الجولة أهمية الارتقاء بالمظهر العام للمناطق الحيوية بالمدينة، وتحقيق التكامل بين أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية وتحسين الصورة البصرية، بما يتناسب مع المكانة السياحية والتاريخية لمدينة الأقصر.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وأيمن حسين، رئيس حي جنوب ، وحسن عبده رئيس حى وسط .

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