إيران تحجب مداخل منشأة «جبل الفأس» النووية قرب نطنز عقب تهديدات ترامب

كشفت صور أقمار صناعية عن تحركات إيرانية جديدة حول منشأة «جبل الفأس» النووية الواقعة قرب مدينة نطنز، وسط تصاعد التهديدات الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته قناة «روسيا اليوم».

وأظهرت الصور، وفق التقرير، أعمالًا تهدف إلى حجب أو إغلاق مداخل المنشأة، في خطوة يُعتقد أنها مرتبطة بتعزيز إجراءات الحماية والتحصين حول أحد المواقع النووية الإيرانية. ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة التوتر بشأن المنشآت النووية الإيرانية والقدرات التي يمكن أن تمتلكها طهران في هذا المجال.

وتحظى منطقة نطنز بأهمية خاصة في الملف النووي الإيراني، إذ تضم منشآت مرتبطة بعمليات تخصيب اليورانيوم، وكانت خلال السنوات الماضية محورًا للعديد من التقارير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويأتي الكشف عن التحركات الجديدة بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، في وقت لا تزال فيه المنشآت النووية الإيرانية تحت أنظار الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط مخاوف من تجدد الضربات أو استهداف مواقع استراتيجية مرتبطة بالبرنامج النووي.

ويشير بناء التحصينات أو إغلاق المداخل في مثل هذه المواقع إلى سعي السلطات الإيرانية إلى تقليل احتمالات تعرض المنشآت لهجمات جوية أو عمليات استهداف دقيقة، فضلًا عن حماية البنية التحتية الموجودة داخل المناطق الجبلية.

وتكتسب المنشآت المحصنة داخل الجبال أهمية متزايدة في الحسابات العسكرية، نظرًا إلى أن طبيعة التضاريس توفر درجة من الحماية أمام الضربات التقليدية، فيما قد تتطلب عملية الوصول إلى المنشآت الموجودة في أعماق الجبال قدرات عسكرية متقدمة.

ولا يعني ظهور أعمال الحجب أو التحصين، بحد ذاته، تغييرًا مؤكدًا في طبيعة النشاط النووي داخل الموقع، كما أن الصور الفضائية لا تكشف بالضرورة تفاصيل ما يجري داخل المنشأة. ولذلك تظل طبيعة الإجراءات الإيرانية الجديدة بحاجة إلى مزيد من التحقق من مصادر مستقلة ومتخصصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تصعيدًا متواصلًا، مع استمرار المخاوف الدولية بشأن مستوى التخصيب والقدرات النووية الإيرانية، إلى جانب التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.