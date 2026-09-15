ضربات رقابية لضبط رغيف الخبز.. 32 محضرًا في حملات مكثفة على مخابز نواج ومركز طنطا وسمنود بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية بقرية نواج بمركز طنطا، إلى جانب حملتي إدارتي تموين مركز طنطا وسمنود، والتي أسفرت عن تحرير 32 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة نواج عن تحرير 12 محضرًا، منها 6 محاضر تموينية تضمنت مخالفات نقص وزن 9 و8 و7 جرامات، وعدم نظافة أدوات العجين بمخبزين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

فيما أسفرت حملة مركز طنطا عن 10 محاضر، شملت 7 مخالفات لنقص الوزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

رفع كفاءة الخدمات

وفي سمنود، أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تضمنت 6 مخالفات لنقص الوزن، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من انتظام الإنتاج ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، والتصدي لأي تلاعب بالدقيق أو الحصص المدعمة، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.