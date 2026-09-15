الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظة جدة ومدينة أبها ومنطقة جازان ومحافظة العلا، داعية إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة

تأتي الإنذارات التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في جدة وأبها وجازان والعلا في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المملكة، بالتزامن مع تكثيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف داخل السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت مدن ومناطق سعودية، بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف، لهجمات حوثية، وأعلنت السلطات السعودية إصابة 13 مدنيًا في هجمات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف، فيما أعلنت قوات التحالف التعامل مع صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.