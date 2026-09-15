أحمد التهامي يكشف تفاصيل موقف بطولي: رميت جسمي فوق ابني لأحميه من الزجاج

كشف الفنان أحمد التهامي عن تفاصيل من حياته الشخصية، معلقا "إنه متزوج عن حب وزوجتي شاهدتني في التجربة الدنماركية وجاءت للمسرح وتصورت معي وكانت هذه بداية قصة الحب أهم شيء في الزواج التفاهم، وهي رفيقة الرحلة وتحملت معي الكثير".

وقال أحمد التهامي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن لديه ولد وبنت، وأن ابنته خديجة ولدت وهو على المسرح مع الزعيم. وحضر ابنه الحلقة وقال: "والدي طيب جداً ولا يزعق ولا يضربنا، وتعلمت منه الالتزام والجدعنة".

لأحميه من الزجاج المكسور

وروى موقفاً إنسانياً: "أنقذت ابني في حادث تصادم عندما رميت بجسمي فوقه لأحميه من الزجاج المكسور".