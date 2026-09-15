أمريكا: إيران استخدمت شبكة للعملات المشفرة في الصين لغسل 1.5 مليار دولار من أموال النفط

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إيران استخدمت شبكة من الجهات العاملة في مجال العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة، في إطار جهودها للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الأموال جرى تحويلها عبر شبكة شملت شركتين مقرهما الصين، استخدمتا حسابات تداول على منصة «بينانس» لنقل عائدات النفط إلى الحكومة الإيرانية وجهات مرتبطة بها، مشيرة إلى أن الشكوى التي تقدمت بها السلطات الأمريكية تستهدف مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من تلك الأموال. ولم تتهم السلطات الأمريكية منصة «بينانس» بالمشاركة في عمليات غسل الأموال.