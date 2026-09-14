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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ارتفاع أمام الجنيه المصري، ليسجل زيادة في مختلف البنوك، وسط تحركات جديدة في أسعار العملة الأمريكية بنهاية التعاملات المصرفية.

وجاء ارتفاع سعر الدولار في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة، بينما سجلت بعض البنوك أسعارًا أعلى أو أقل نسبيًا، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في ختام تعاملات اليوم.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الإثنين:

  • 51.78 جنيه للشراء.
  • 51.92 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي أحد المؤشرات المهمة لحركة العملة الأمريكية، بينما تختلف أسعار التداول من بنك إلى آخر وفقًا لسياسة التسعير وحركة العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك عند المستويات التالية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

  • 51.79 جنيه للشراء.
  • 51.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

  • 51.79 جنيه للشراء.
  • 51.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

  • 51.70 جنيه للشراء.
  • 51.80 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

  • 51.79 جنيه للشراء.
  • 51.89 جنيه للبيع.

بنك البركة

  • 51.77 جنيه للشراء.
  • 51.87 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

  • 51.79 جنيه للشراء.
  • 51.89 جنيه للبيع.
    رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

بنك كريدي أجريكول

  • 51.76 جنيه للشراء.
  • 51.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

  • 51.85 جنيه للشراء.
  • 51.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

  • 51.79 جنيه للشراء.
  • 51.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في ختام التعاملات

وتظهر مقارنة الأسعار المعلنة أن سعر الدولار سجل أعلى مستوى للبيع بين البنوك المذكورة لدى بنك الإسكندرية، عند 51.95 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 51.85 جنيه.

أما البنك المركزي المصري، فسجل سعر بيع الدولار عند 51.92 جنيه، مقابل 51.78 جنيه للشراء.

في المقابل، جاء بنك القاهرة عند أدنى مستوى بين الأسعار المذكورة، حيث سجل الدولار 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه

تعكس أسعار الصرف في نهاية تعاملات الإثنين تحركًا صاعدًا للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مع اختلاف مستويات التسعير بين البنوك بحسب آليات السوق المصرفية.

ويتابع المتعاملون سعر الدولار بصورة مستمرة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد أو التحويلات المالية، إلى جانب تأثير حركة العملة الأمريكية على أسعار العديد من السلع والخدمات المرتبطة بتكلفة الاستيراد.

كما يهتم المستثمرون والشركات بتطورات سعر الصرف، باعتبار الدولار من العملات الرئيسية في حركة التجارة الخارجية والمعاملات الدولية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنوك اليوم

وبالنظر إلى الأسعار المعلنة بنهاية تعاملات اليوم، يمكن تلخيص أبرز مستويات الدولار في البنوك على النحو التالي:

  • البنك المركزي: 51.78 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.
  • CIB: 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.85 جنيه للشراء و51.95 جنيه للبيع.
  • المصري الخليجي: 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات أن الفروق بين أسعار البنوك تظل محدودة، مع تسجيل أعلى سعر للشراء لدى بنك الإسكندرية عند 51.85 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 51.95 جنيه.

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