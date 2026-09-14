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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع الملحوظ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديث البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في مقدمة قائمة البنوك من حيث سعر الشراء والبيع، حيث سجل الدولار لديه سعر شراء بلغ 51.40 جنيه، وسعر بيع 51.50 جنيه، بارتفاع نسبته 0.175% عن التعامل السابق.

وجاء في المرتبة الثانية بنك الأهلي الكويتي، حيث بلغ سعر الشراء 51.38 جنيه، وسعر البيع 51.48 جنيه.

فيما سجل بنك قناة السويس سعر شراء 51.33 جنيه وسعر بيع 51.43 جنيه، بينما استقر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) عند 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

البنوك الكبرى.. سعر موحد تقريبًا للدولار

وسجلت مجموعة كبيرة من البنوك الرئيسية في السوق المصرية أسعارًا متقاربة للدولار، إذ استقر سعر الشراء عند 51.32 جنيه والبيع عند 51.42 جنيه،وذلك في بنوك الأهلي المصري ،مصر،  التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، QNB الأهلي، HSBC، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي (KFH)،  المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، بنك EG Bank والبنك العقاري المصري العربي .

بنوك سجلت أدنى فروق سعرية

جاء الدولار في بنك أبوظبي الأول  بسعر شراء 51.31 جنيه وبيع 51.41 جنيه، يليه بنك نكست (NXT) عند 51.31 جنيه شراءً و51.41 جنيه بيعًا.

 أما بنك البركة، فقد سجل الدولار لديه 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، وبنفس المستوى تقريبًا جاء بنك الكويت الوطني  عند 51.30 جنيه شراءً و51.40 جنيه بيعًا.

وسجل بنك كريدي أجريكول مصر (CA) سعر شراء بلغ 51.28 جنيه وسعر بيع 51.38 جنيه.

بنوك حافظت على استقرار السعر دون تغيير

على عكس الاتجاه العام الصاعد، حافظ كل من بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك أبوظبي التجاري على ثبات أسعارهما دون أي تغيير.

إذ سجل بنك فيصل سعر شراء 50.87 جنيه وبيع 50.97 جنيه وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 50.82 جنيه وبيع 50.92 جنيه، وهو ما يجعلهما من أقل البنوك سعرًا للدولار حاليًا مقارنة ببقية السوق المصرفي.

أقل سعر للدولار في السوق المصرفي

يظل بنك MID Bank صاحب أقل سعر للدولار بين البنوك المصرية المدرجة، إذ سجل سعر شراء 50.17 جنيه وسعر بيع 50.27 جنيه، وفقا لآخر تحديث للبنك.

أسعار الدولار الأمريكي الجنيه المصري أعلى سعر لشراء وبيع الدولار أقل سعر للدولار الدولار

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