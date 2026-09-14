دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء.. أدركه بـ15 كلمة للإعانة والتوفيق والتحصين

استقبل الطلاب أمس أول أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027، ويتمنى أولياء أمورهم بأن يكون العام الدراسي الجديد بارقة أمل وطاقة نور لفلاح أبنائهم وتفوقهم ووضعهم على الطريق الصحيح.

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء

ومع بداية العام الدراسي الجديد نرصد ما ورد من دعاء العام الدراسي الجديد للحفظ والتحصين والنجاح، حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أهمية الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام والدعاء بالإعانة مع بداية العام الجديد.

وقالت إن الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أوَّلِه بالإعانة جائزٌ شرعًا؛ لجواز تخصيص بعض الأيام والأوقات ببعض القرب والعبادات، وليحرص المسلم على أن يكون في دعائه من الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية ودعاء الصالحين أو ما يفتح الله له من سائر الدعوات الصالحة ليحصل له تمام الفائدة.

وشددت على أن الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

وحول فضل الدعاء في السنة النبوية، أجابت سائل يقول: ما حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام؟ والدعاء أيضا بالإعانة مع بداية كل عام جديد؟، بأنه قد ورد في السنة النبوية المطهرة فضل الدُّعاء؛ فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» ، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه أصحاب "السنن".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (3/ 542، ط. المكتبة التجارية): [قال الطيبي:.. فالزموا عباد الله الدعاء، وحافظوا عليه، وخصَّ عباد الله بالذكر؛ تحريضًا على الدعاء وإشارةً إلى أن الدعاء هو العبادة؛ فالزموا واجتهدوا وألحوا فيه وداوموا عليه؛ لأن به يُحاز الثواب ويحصل ما هو الصواب، وكفى به شرفًا أن تدعوه فيجيبك ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآجل] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننيهما".

وقال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (7/ 259، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القُرب، وهو كذلك إلا في الأوقات المنهي عنها؛ كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام] اهـ.

ومما ورد عن العلماء من تخصيص آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة بالدعاء قول أبو المظفر سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (22/ 181، ط. دار الرسالة العالمية) في ترجمة "الإمام ابن قدامة الحنبلي": [وعَلَّمني دُعاء السَّنَة، فقال: ما زال مشايخنا يواظبون على هذا الدُّعاء في أوَّل كلِّ سنة وآخرها، وما فاتني طول عمري، وأما أوَّل السنة فإنَّك تقول: اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك يا ذا الجلال والإكرام..

وأما دعاءُ آخر السنة، فإنَّه يقول في آخر يوم من أيام السَّنة: اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عملتُ فيها ممَّا ترضاه، ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم] اهـ.

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء مكتوب

اللهم نوّر بالكتاب بصر أبنائي، واشرح به صدورهم، واستعمل به بدنهم، وأطلق به ألسنتهم، وقوِّ به عزمهم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وفقهم في دراستهم واجعل بداية الفصل عليهم سهلة، ووفقهم في دروسهم وفي امتحاناتهم وأذقهم طعم السعادة والنجاح فيها يا رب العالمين.

اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء.

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في الامتحانات، يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات.

اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل هذا الفصل عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

اللهم ارزقنهم نجاحًا في كل أمر ونيلًا في كل مقصد.

اللهم أعطِهم ما يتمنوا وحقق لهم ما يسعدهم في الدنيا ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين.

اللهمّ يا نور السّماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، اللهمّ إنّي أسألك التوفيق والنجاح لطفلي، وأسألك أن تفتح له عقله، وتجعله من الأذكياء المجتهدين، اللهم ارزقني الفرحة بنجاحه يا رزّاق يا كريم، اللهم كن معه واحفظه لي واحمه من عيون الحاسدين، احفظه إنّك أنت خير الحافظين، اللهم ارزقه فتوح العارفين، وفهم النبيين، وحفظ المرسلين، اللهم اجعله من الهداة المهتدين، واجعله من الصالحين، واغفر له يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء

• اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، اللهم وفّق طفلي في يومه الدراسي الأول، واجعله من المهذّبين والمجتهدين يا رب العالمين، آمين.

• يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ لي ولدي من شياطين الإنس والجن، ووفقه إلى كلّ ما تحب وترضى، اللهم إنك أنت على كلّ شيءٍ قدير.

• اللهم إني استودعتك أولادي، أنت الّذي لا تضيع ودائعه، يا رب العالمين أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن توفق أولادي، وترزقهم النجاح والسعادة في حياتهم.

• يا ربّ العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرم ابني وابنتي بما يتمنونه، وما يرضيك ويسعدهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم، اللهم ارزقهم وبارك بهم يا رحمن يا رحيم، آمين.

• اللهم يا من وسعت رحمتك جميع خلقك، اشمل برحمتك أولادي الغاليين، وأكرمهم بالنجاح في دراستهم وعملهم، اللهم كن لهم العون ولا تعن عليهم، اللهم إني أعيذهم بك من الظلم والغدر والقهر، فاحفظهم يا خير الحافظين، والحمد لله رب العالمين.

• يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اهدِ أولادي واجعلهم من الأتقياء الصالحين، ولا تجعلهم من الأشقياء الفاسقين، ووفقهم وقرّ عيني بهم، آمين.