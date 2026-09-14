وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر وتستهدف 30 سلعة بنهاية سبتمبر

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية، والعمل على ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عرضها خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الأسواق.



وأوضح شريف فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع ليست مؤقتة، وإنما تمتد لمدة 6 أشهر، لتشمل شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار توفير السلع بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.



وأشار وزير التموين إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلتها الأولى بـ12 سلعة أساسية، لافتًا إلى وجود خطة للتوسع التدريجي في عدد السلع المشمولة بالمبادرة، وصولًا إلى 30 سلعة بنهاية الشهر الجاري.



وشدد شريف فاروق على أن السلع المخفضة يتم طرحها للمواطنين من خلال أكثر من 280 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وبدالي التموين، وأسواق اليوم الواحد، فضلًا عن المنافذ المتنقلة.

ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في منافذ بيع السلع المخفضة يستهدف إتاحة المنتجات أمام المواطنين في أكبر عدد ممكن من المناطق، بما يدعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.