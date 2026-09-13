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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يعلن قبول طلبات بيع أذون خزانة بـ112.552 مليار جنيه والفائدة تسجل 25% في المتوسط

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول أذون خزانة خلال مزاد أطلقه اليوم الأحد 13-9-2026، لتمويل الفجوة التمويلية لصالح وزارة المالية.

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه إن جملة الاستثمارات المقبولة في أدوات الدين بالعملة المحلية ذات العائد الثابت بلغت 112.552 مليار جنيه من أصل 115 مليار جنيه مستهدفة.

وصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين إلي 3252 طلبًا مقبولًا  من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقبل البنك المركزي المصري بيع أجل 91 يوما بقيمة 60.85 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه خلال مزاد اليوم.

ووصلت جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية 2852 طلبًا بمتوسط سعر فائدة 24.457% .

بلغ أعلي عائد مقبول 24.65% وأقل سعر بنسبة 24,001%.

ووصل حجم الطلبات التي قبلها البنك المركزي من المستثمرين في أجل 273 يوما نحو 400 طلبًا بقيمة بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.77% .

وبلغت قيمة الطلبات والاستثمارات المقبولة في مزاد اليوم 51.702 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه مستهدفة.

بلغ أقل سعر فائدة مقبولة بنسبة 25.7% وأعلي سعر بنسبة 25.801%.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة اخبار مصر مال واعمال أجل 91 يوما أجل 273 يوما وزارة المالية

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