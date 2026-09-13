أول تعليق من الزمالك بعد الموافقة على رحيل بيزيرا

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن موقف النادي ظل ثابتًا ولم يتغير، وأن جميع الشروط التي وضعها مجلس الإدارة في طريقها إلى التنفيذ.

وقال ماهر غريب، في تصريحات عبر قناة «مودرن سبورتس»، إن الملف لم يكن سهلًا من الناحيتين المالية والقانونية، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى حلول تحفظ حقوق النادي.

وأوضح أن عودة خوان بيزيرا إلى القاهرة وتقديمه بيان اعتذار لم تكن خطوة سهلة، لافتًا إلى أن اللاعب أكد استعداده للالتزام بجميع شروط النادي، بما في ذلك العقوبات التأديبية التي قد تُفرض عليه.

وشدد مدير إدارة الإعلام بالزمالك على أن بيزيرا لا يزال لاعبًا في صفوف الفريق، ولم يتم توقيع أي عقود بشأن رحيله حتى الآن، موضحًا أن اللاعب يسعى إلى تنفيذ شروط النادي تمهيدًا للموافقة على انتقاله إلى نادٍ جديد، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات والاتفاق على التفاصيل النهائية.

وأضاف أن جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي الزمالك اليوم، وشهدت مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بشروط الرحيل والعقوبات الموقعة عليه، وفي مقدمتها تطبيق غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، بسبب تغيبه عن النادي، مؤكدًا أهمية تطبيق اللوائح بصورة متساوية على جميع اللاعبين غير الملتزمين.

وأشار ماهر غريب إلى وجود بعض الأصوات التي طالبت باستمرار اللاعب داخل الزمالك وعدم الموافقة على رحيله، إلا أن إدارة النادي تدرس الأمر من مختلف الجوانب، موضحًا أن الإبقاء على اللاعب رغم رغبته في الرحيل قد يحرم الزمالك من الاستفادة منه فنيًا وماليًا، ولذلك سيكون القرار النهائي مبنيًا على ما يحقق مصلحة النادي ويحفظ حقوقه.

وأكد أن رحيل خوان بيزيرا، حال إتمامه، سيكون وفق الشروط المالية التي أعلنها الزمالك سابقًا، وبالقيمة نفسها والبنود الإضافية المتفق عليها، مشددًا على أن أوجه صرف العائد المالي من الصفقة محددة، وستوجه إلى مستحقات اللاعبين والفرق الرياضية بالنادي.