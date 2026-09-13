سيف زاهر يكشف تفاصيل رحيل بيزيرا.. 5 ملايين دولار للزمالك وعقوبة مالية على اللاعب

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل جديدة بشأن رحيل خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن انتقال اللاعب سيتم وفقًا لشروط النادي الأبيض.

وقال سيف زاهر إن عقد بيزيرا مع ناديه الجديد يتضمن مقابلًا ماليًا كبيرًا جدًا، إلى جانب أمور أخرى، مشيرًا إلى أن الزمالك اشترط إتمام رحيل اللاعب وفقًا لشروطه.

وأوضح أن إدارة الزمالك تحسب لها موافقة اللاعب على العودة إلى القاهرة، والجلوس مع مسؤولي النادي والتفاوض، إلى جانب تقديم اعتذار لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن رحيله سيتم وفقًا للشروط التي حددها النادي.

وأضاف: «إنت لاعب في نادي الزمالك، ولازم تخرج من النادي. مش هتبقى قاعد برا وتقول عايز أمشي وتمشي، ده مش موجود».

وأشار سيف زاهر إلى أن من بين شروط الزمالك للموافقة على رحيل بيزيرا، تقديم بيان اعتذار لجماهير النادي، إلى جانب تصوير فيديو يوجه خلاله اللاعب رسالة اعتذار للجماهير، مؤكدًا أن الفيديو تم تصويره بالفعل وتبلغ مدته نحو دقيقتين.

وأكد أن الزمالك يستعد لإصدار بيان رسمي للإعلان عن بيع اللاعب خلال دقائق، على أن يتضمن البيان جميع تفاصيل الصفقة، إلى جانب العقوبة المالية الموقعة على بيزيرا.

وكشف سيف زاهر أن النادي الأوكراني لن يحصل على نسبة من إعادة بيع اللاعب، موضحًا أن الزمالك سيحصل على 5 ملايين دولار، منها 3 ملايين دولار تُدفع نقدًا، ومليونا دولار على قسط، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز.

وأضاف أن البيان الرسمي لنادي الزمالك سيتضمن أيضًا تفاصيل العقوبة المالية الموقعة على خوان بيزيرا، والتي وصلت إلى 5 ملايين جنيه.

وكان بيزيرا قد أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، اعتذر خلاله لنادي الزمالك ومجلس إدارته وزملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكدًا تمسكه برغبته في الرحيل عن الفريق، بسبب فرصة وصفها بأنها كبيرة وقد لا تتكرر في مسيرته الكروية.