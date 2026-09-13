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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة عبد الحي: أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة

أسامة عبد الحي
أسامة عبد الحي
محمود زيدان

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة، موضحًا أن النقابة لا تمتلك الأرقام التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أعداد من غادروا البلاد بعقود عمل أو لأغراض أخرى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ النقابة تتعرف على أعداد المهاجرين من خلال الأطباء الذين يتقدمون للحصول على شهادة حسن سير وسلوك (Good Standing)، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية؛ بسبب حصولهم على عقد عمل أو استعدادهم للسفر إلى الخارج.

وأوضح أن عدد الأطباء الذين استخرجوا شهادات حسن سير وسلوك خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 4 آلاف طبيب سنويًا، مشيرًا إلى أن العدد ارتفع من نحو 3 آلاف إلى 4 آلاف ثم إلى 5 آلاف، ليصل إجمالي من حصلوا على الشهادة خلال آخر 3 سنوات إلى نحو 10 آلاف طبيب بهدف السفر إلى الخارج.

وأكد أن عددًا كبيرًا من الأطباء كان يتمنى عدم السفر، مشيرًا إلى أن دوافع الهجرة ترتبط بثلاثة أسباب رئيسية، هي ضعف المرتبات والدخل، وبيئة العمل، وضعف التدريب والتعليم.

وأوضح أن ضعف الدخل يجعل الطبيب غير قادر على العيش من دخله داخل مصر، بينما تتعلق مشكلات بيئة العمل بالعديد من الأمور، من بينها الاعتداءات وغيرها من المشكلات، إلى جانب ضعف التدريب والتعليم.

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المهم التفرقة بين كون هجرة الأطباء ظاهرة مصرية وبين كونها ظاهرة عالمية.

وأوضح أن مصر تجاوزت حاليًا الحد الأدنى للممارسة الصحية الآمنة بالنسبة إلى أعداد الأطباء، بعدما ارتفع عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي والجامعي إلى نحو 131 ألف طبيب، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى الكفاءة الكاملة للمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تحتاج إلى أعداد أكبر من الأطباء، مؤكدًا أن الطموح هو الوصول إلى مستويات دول مثل الولايات المتحدة وإنجلترا، مع أهمية التفرقة بين الظاهرة المصرية والظاهرة العالمية فيما يتعلق بهجرة الأطباء.

نقيب الأطباء متحدث الصحة الصحة أخبار توك شو تقارير

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