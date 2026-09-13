وزير التموين: نضع سيناريوهات تراعي الشرائح المختلفة لتحقيق أكبر قدر من العدالة في الدعم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل على وضع آلية تحقق أهدافها وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.



الشرائح المختلفة في المجتمع

وأوضح وزير التموين، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على وضع سيناريوهات تراعي الشرائح المختلفة في المجتمع وطبيعة احتياجات كل شريحة.



وقال الدكتور شريف فاروق: «نستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة والكفاءة في توجيه الدعم لمستحقيه في منظومة الدعم السلعي».



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على دراسة العوامل والجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي السلعي.



وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسات هو الوصول إلى آلية تحقق أهداف الدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، ومراعاة طبيعة احتياجات الشرائح المختلفة داخل المجتمع.

تطوير منظومة الدعم

وأكد الدكتور شريف فاروق أن العمل على تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة والكفاءة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.