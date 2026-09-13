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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
رشا عوني

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، وبشكل خاص سعر عيار 21 باعتباره الأكثر طلباً، كما يهتم المستثمرون بمعرفة أسعار السبائك الذهب اليوم حيث تعد وسيلة آمنة للاستثمار في الذهب بمبالغ تبدأ من ربع جرام، وتعتبر سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام هي الأكثر شراءً وطلباً لكل من يرغب في ادخار مبلغ مالي في الذهب.

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 1 جرام شاملة قيمة المصنعية بآخر التحديثات 7347 جنيهًا.


 سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 5 جرام شاملة قيمة المصنعية بآخر التحديثات 36 ألفا و235 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 10 جرام 72 ألفا و440 جنيهًا شاملة المصنعية
 

سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 20 جرام شاملة قيمة المصنعية بآخر التحديثات 144 ألفا و840 جنيهًا.


 سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 50 جرام شاملة قيمة المصنعية بآخر التحديثات 361 ألفا و950 جنيهًا.


 سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد وزن 100 جرام شاملة قيمة المصنعية بآخر التحديثات 723 ألفا و700 جنيه

أسعار سبائك الذهب BTC في الصاغة المصرية اليوم الخميس 6-8-2026 - الوطن

أسعار الذهب الآن في مصر

 سعر الذهب عيار 21 
سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً في السوق المصري، سعراً بلغ 6275 جنيها للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 6225 جنيها، مما يجعله محور اهتمام أغلب المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب عيار 24 


أما بالنسبة للذهب عيار 24، وهو الأنقى والمستخدم في السبائك، فقد وصل سعر البيع إلى 7170 جنيها، في حين سجل سعر الشراء 7115 جنيها. 

سعر الذهب عيار 18

وفيما يخص الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجاً كبيراً في التصاميم الحديثة، فقد سجل سعر البيع 5380 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 5335 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14 
وفي فئة الأسعار الاقتصادية، سجل عيار 14 سعر 4185 جنيه للبيع و4150 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

وبالنسبة للمستثمرين في الجنيه الذهب، فقد سجل سعر البيع 50200 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 49800 جنيه.

أسعار الأونصة محلياً
وعلى صعيد التداول العالمي، سجلت أونصة الذهب في السوق المصرية سعر 223055 جنيه للبيع، و221280 جنيه للشراء.

سعر الأوقية عالميا

وبلغ سعر الأوقية بالدولار الأمريكي 4348.36 دولار، وهو السعر الذي يحدد الاتجاه العام للذهب في مصر بناءً على البورصة العالمية.

اسعار السبائك الذهب اليوم اسعار السبائك سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة نصف جرام سعر سبيكة جرام اسعار سبائك BTC

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