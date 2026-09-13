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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلافات مع والدتها انتهت بجريمة مأساوية.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها

خلافات مع والدتها انتهت بجريمة مأساوية.. محمد الصاوي يكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها
خلافات مع والدتها انتهت بجريمة مأساوية.. محمد الصاوي يكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها

كشف محمد الصاوي، مدير تحرير موقع مصراوي، تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها، قائلا: إن والدي الطفلة انفصلا منذ فترة، وأن والدتها تنازلت عن حقوقها وقت الطلاق، فيما كان الأب يحاول العودة إليها، لكنها رفضت.

وأضاف محمد الصاوي، خلال مداخلة ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى، أن الأب توجه يوم الثلاثاء الماضي إلى مسكن زوجته من أجل اصطحاب ابنته وقضاء يوم معها، مشيرا إلى أن الطفلة ذهبت مع والدها دون أي مشكلات.

وتابع: الأب بعد وصوله إلى منزله أغلق الباب وتأكد من عدم وجود أحد يمكنه التدخل، أقدم على خنق ابنته باستخدام وسادة، وعندما وجد أنها لا تزال تتنفس، استخدم سلاحا أبيض وطعنها، موضحا أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية توجه بعد ذلك وسلم نفسه وأقر بارتكاب الجريمة.

وأوضح الصاوي أن الأب كان ينتقم من زوجته في ابنته، مشيرا إلى أن الخلافات كانت بسبب رغبة الأب في العودة إلى طليقته ورفضها ذلك، مؤكدا أن هذه الخلافات لا تبرر الجريمة.

وأشار إلى أن رواية أهلية الطفلة تفيد بأن هذه لم تكن المحاولة الأولى لقتلها، حيث سبقتها محاولتان خلال أسبوع واحد، وفي المرة الأولى كان هناك أشخاص فلم يتمكن من التخلص منها، بينما كانت المحاولة الثانية بمحاولة إغراقها، وأبلغت الطفلة والدتها وخالها بما حدث، لكنهما لم يأخذا كلامها على محمل الجد، قبل أن تقع الجريمة.

جريمة محمد الصاوي مقتل طفلة على يد والدها مقتل طفلة

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