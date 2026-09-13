الحارس السنغالي إدوارد ميندي يعلن الاعتزال دوليًا

أعلن الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي، اعتزاله دوليًا منهيًا بذلك مسيرته الكروية مع المنتخب السنغالي بعد سنوات من التألق والنجاحات.

وأكد حارس مرمى أهلي جدة السعودي البالغ من العمر 34 عامًا، قراره عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الأحد، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا برسالة شكر للسنغال.

وأبلغ ميندي مدرب المنتخب الستغالي باتريك فييرا، بقراره وذلك قبل أيام قليلة من إعلان الفرنسي فييرا، قائمته الأولى استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ليغيب الحارس المخضرم عن المرحلة المقبلة مع الفريق.

ولعب ميندي 59 مباراة دولية مع المنتخب السنغالي منذ ظهوره الأول مع أسود التيرانجا في نوفمبر 2018، وكان أحد أبرز لاعبي الجيل الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2021.

ويغادر ميندي المنتخب السنغالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، ليُمهد الطريق لعهد جديد تحت قيادة باتريك فييرا.