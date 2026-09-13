أحمد موسى: مصر تنجز مشروعاتها والرئيس السيسي يشدد على سرعة التنفيذ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ المشروعات المختلفة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وعدم التأخير في معدلات التنفيذ.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يشدد باستمرار على ضرورة الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يجري جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إنجاز المشروعات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.