تفاصيل تدريب الأهلي استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة، التي من ‏المقرر أن تجمع الفريقين بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة



عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين، أعقبتها بداية المران بمجموعة من التدريبات البدنية، وفق ‏البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل أن ينتقل الجميع إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية، ثم أجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، بينما واصل ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل من الإصابة.‏

كان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.‏



موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري

تعادل فريق الأهلي أمام المقاولون العرب الأربعاء الماضي ، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز إسلام جابر هدف التقدم للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم أدرك أحمد سيد زيزو التعادل للأهلي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

كان الأهلي قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي وزد وسموحة ثم المقاولون العرب.