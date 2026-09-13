موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري

تعادل فريق الأهلي أمام المقاولون العرب الأربعاء الماضي ، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز إسلام جابر هدف التقدم للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ثم أدرك أحمد سيد زيزو التعادل للأهلي في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

ويواجه الأهلي فريق أبو قير للأسمدة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

كان الأهلي قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي وزد وسموحة ثم المقاولون العرب.