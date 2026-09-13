قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة.. جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري الممتاز وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسه من البطولة عقب الفوز في الـ ٤ مباريات الأولي بالمسابقة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني عقب الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراة امام الاتحاد السكندري.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:
1-بيراميدز 12 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3 - الأهلي 10 نقاط
4 - سيراميكا كليوباترا 9 نقاط
5 - فيوتشر 7 نقاط
6 - طلائع الجيش 7 نقاط
7 - الاتحاد السكندري 7 نقاط
8 - القنا 6 نقاط
9 - المصري البورسعيدي 6 نقاط
10 - البنك الأهلي 6 نقاط
11- وادي دجلة 5 نقاط
12 - السويس بتروجيت 4 نقاط
13 - المقاولون العرب 4 نقاط
14 - الشرقية إنبي 4 نقاط
15 - زد 4 نقاط
16 - سماد أبو قير 3 نقاط
17 - الجونة نقطتين
18 - بترول أسيوط نقطتين
19 - سموحة نقطة
20 ـ غزل المحلة نقطة