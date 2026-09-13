أحمد حسن يكشف تطورات جديدة في تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. جلسة جديدة بين مسئولي الأهلي وياسر إبراهيم لتجديد عقده بشكل رسمي بعدما شهد الملف انفراجة كبيرة بالساعات الأخيرة».

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات مسؤولي الأهلي لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، خاصة بعد حدوث انفراجة كبيرة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسة جديدة بين الطرفين، من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد تمهيدًا لتجديده بشكل رسمي والإعلان عن استمرار اللاعب مع الفريق