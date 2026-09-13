مدرب أرسنال يفتح النار على التحكيم بسبب ركلة جزاء سندرلاند بالبريميرليج

وصف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال قرار منح سندرلاند ركلة جزاء بأنه "غير مقبول"، بعد أن شاهد فريقه يفوز بصعوبة 2-صفر، ليحافظ على سجله المثالي في بداية الموسم ويتقدم بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنقذ ديفيد رايا أرسنال عندما أبعد ركلة جزاء سددها إنزو لو في القائم بالدقيقة 55، وبعد دقيقتين سجل الوافد الجديد برونو جيمارايش، هدف التقدم لحامل اللقب بتسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

وحسم بوكايو ساكا فوز أرسنال في الوقت بدل الضائع من ركلة الجزاء، ليحقق حامل اللقب انتصاره الرابع تواليا في الدوري.

وكان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة إذا سجل لو ركلة الجزاء، لكن أرتيتا انتقد بشدة قرار الحكم جون بروكس بمنح ركلة الجزاء بعد أن عوقب إزري كونسا لإسقاطه دان بالارد أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وقال أرتيتا بغضب لشبكة (تي.إن.تي سبورت) في إشارة إلى قرار ركلة الجزاء: "كان فوزا كبيرا، لكن كان يمكن أن تختلف النتيجة تماما".

تعليق أرتيتا

وأضاف "هذا أمر غير مقبول في هذا المستوى، لأنه يمكن أن يغير مسار الموسم والبطولة، إنه أمر غير مقبول، لقد شاهدت اللقطة 10 مرات للتأكد، ومن المستحيل في هذا المستوى أن تكون هذه ركلة جزاء، لا يمكن أن يحدث ذلك، إنها ليست ركلة جزاء بأي حال من الأحوال، في أي دوري".

وأتم أرتيتا "إن الروح والشجاعة اللتين نتحلى بهما للمضي قدما مرارا وتكرارا أمر مذهل، أشعر بالسعادة من جهة، وبالقلق من جهة أخرى، كان ديفيد رايا لا يُصدق.. إنه لاعب يحسم المباريات عندما نحتاج إليه، يستحق سندرلاند الكثير من الثناء على الطريقة التي يجعل بها الأمور صعبة للغاية علينا".

وحافظ أرسنال الآن على نظافة شباكه في أربع من أصل خمس مباريات خاضها منذ بداية الموسم، بما في ذلك انتصاره على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وحصد 12 نقطة من مبارياته الأربع الأولى، ويمكن لمانشستر سيتي، الفريق الوحيد الآخر الذي لم يفقد أي نقاط، أن يلحق به إذا فاز على مانشستر يونايتد اليوم الأحد.