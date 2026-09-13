المنظمة الدولية للهجرة: 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن ونحو ألفين وصلوا لجيبوتي.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي إلياس موسى دواليه، في منشور على منصة «إكس»، إن نحو 1400 لاجئ وصلوا من اليمن إلى جيبوتي خلال 24 ساعة، فيما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن من بين الوافدين نساء وأطفالًا وصلوا إلى منطقة أوبوك شمالي البلاد.

وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة وصول مزيد من النازحين خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة المواجهات في المناطق الساحلية الغربية، بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة قرب باب المندب.

ويأتي النزوح الجديد بالتزامن مع تقارير عن تقدم مليشيا الحوثي في مناطق ساحلية غربية، بينها مدينة المخا، وتحركات عسكرية في مواقع وجزر مطلة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.





