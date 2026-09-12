اليمن يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويحذر من أجندة إيرانية

جدد مجلس الوزراء اليمني إدانته الشديدة للاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن اليمن الكامل مع المملكة وحقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف السعودية يمثل عدواناً على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديداً لدول الجوار.

وقال الزنداني إن التصعيد الحوثي الحالي ليس مجرد جولة جديدة من المواجهات، بل تطور واسع وخطير يتجاوز الساحة اليمنية ويرتبط بأجندة إيرانية تستخدم موقع اليمن الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأشاد المجلس بالدعم السعودي السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني لليمن.