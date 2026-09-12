دوري أبطال إفريقيا| الزمالك يتقدم على «إيه إس بورت» بهاتريك عبد الله السعيد في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك وفريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 3-0 للفارس الأبيض، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقامة اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل عبد الله السعيد أهداف الزمالك الثلاثة في الدقائق 7 و8 و18 من انطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وحسام أشرف وناصر منسي وعدي الدباغ.