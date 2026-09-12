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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الزمالك يتقدم على «إيه إس بورت» بهاتريك عبد الله السعيد في الشوط الأول

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك وفريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 3-0 للفارس الأبيض، في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقامة اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل عبد الله السعيد أهداف الزمالك الثلاثة في الدقائق 7 و8 و18 من انطلاق المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح   – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري ومحمود جهاد  وحسام أشرف وناصر منسي وعدي الدباغ.

نادي الزمالك الزمالك إيه إس بورت بطل جيبوتي بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

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