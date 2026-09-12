أبو العينين: إحنا ضد أهل الشر دول بينفذوا أجندة لانهيار الدولة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن رسالة قناة “صدى البلد” تتمثل في الوقوف إلى جانب الشعب المصري والتصدي لكل الأكاذيب والشائعات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب والحكومة.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يرحب بأي معارض مسؤول يقدم نقدًا بناءً، قائلًا: «لو اتصل بيا معارض مسئول ويكون نقد بناء، أهلاً وسهلاً بيه، إحنا ضد أهل الشر، دول بينفذوا أجندة لإنهيار الدولة».

وتابع: «بشكر كل الإخوة الموجودين، إحنا جهزنا ليك التطوير في قناة صدى البلد، تطوير كامل خلال الفترة الجاية، والتطوير في الشكل حاليًا، والفترة الجاية هتكون تطوير بناء وهادف لمواكبة كافة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «منذ اليوم الأول في صدى، إحنا قدامنا مصر والشعب، والحمد لله معانا قيادة استراتيجية تتفاعل مع التحديات الإقليمية بحكمة وذكاء»