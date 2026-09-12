مسئول إيراني: التفاهمات مع عُمان لا تتضمن فتح مضيق هرمز فورًا

قال مسئول إيراني لوكالة «تسنيم» إن التفاهمات بين إيران وسلطنة عُمان لا تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وإنما تمهّد لإمكانية فتحه في مرحلة لاحقة.

وأوضح المسئول الإيراني أن إعادة فتح المضيق ستظل مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة للشروط التي وضعتها طهران، معتبرًا أن الترتيبات الجديدة تمثل خطوة نحو تعزيز السيادة الإيرانية على مسارات الملاحة في المضيق.

وأضاف أن التفاهمات تنص على مرور مسار الدخول إلى الخليج العربي بالكامل عبر المياه الإقليمية الإيرانية، إلى جانب جزء من مسار الخروج، فيما سيتم إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تضغط من أجل إبقائه مفتوحًا، والذي شكّل محورًا للتوترات الأخيرة.