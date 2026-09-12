مسؤول إيراني: لا اتفاق بشأن مضيق هرمز خلال اجتماع دول الخليج في عُمان

قال مسؤول إيراني لوكالة “رويترز”، إن الاجتماع المقرر عقده بعد غدٍ الإثنين في سلطنة عُمان بين إيران ودول الخليج، لن يشهد توقيع أي اتفاق بشأن آلية المرور عبر مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول، أن الاجتماع جاء بمبادرة من سلطنة عُمان، وسيتيح مناقشة عدد من القضايا الإقليمية إلى جانب ملف المضيق، مؤكدًا أن طهران لا تعتزم إبرام اتفاق بشأن حركة الملاحة خلال هذا اللقاء.

وأضاف أن إيران لا تزال مهتمة بالتوصل إلى ترتيبات تتيح لها تحصيل رسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو مطلب ترفضه سلطنة عُمان.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لحركة تجارة النفط والطاقة عالميًا، ما يجعل أي خلاف بشأن حرية الملاحة فيه محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.