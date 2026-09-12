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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير استخباراتي يكشف المفاجأة.. إيران استخدمت صورا صينية لاستهداف الأمريكيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت معلومات استخباراتية، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إيران حصلت على صور عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية صينية قبل تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وبحسب التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الملف، حصلت طهران على صور للقاعدة قبل الهجوم وبعده، فيما ربطت واشنطن بشكل مباشر بين الصور القادمة من مصادر صينية والهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في 17 يوليو الماضي.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يحددوا الشركات الصينية التي وفرت الصور، كما لم يوجهوا اتهامًا مباشرًا إلى الحكومة الصينية بالوقوف وراء عملية تزويد إيران بالمعلومات.

ووفق «وول ستريت جورنال»، أصابت صواريخ باليستية إيرانية منطقة سكنية داخل القاعدة الواقعة شمال شرقي الأردن، حيث كان جنود أمريكيون نائمين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة أربعة آخرين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج.

وكان الهجوم واحدًا من ثلاث هجمات صاروخية استهدفت القاعدة خلال 24 ساعة، ومثّل أول خسائر بشرية أمريكية في القتال منذ وقف إطلاق النار في أبريل.

صور عالية الدقة بعد الهجوم

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران نشرت، بعد أيام قليلة من الهجوم، صورًا عالية الدقة تظهر الأضرار التي لحقت بثلاثة قطاعات داخل القاعدة، وكانت أكثر تفصيلًا من صور الأقمار الصناعية التجارية منخفضة الدقة التي راجعتها الصحيفة.

وخلص محللون ومسؤولون سابقون إلى أن الصور الفضائية ربما كانت واحدة من عدة مصادر استخباراتية استخدمتها إيران في تحديد أهدافها، إلى جانب الأقمار الصناعية الإيرانية والمعلومات البشرية والدعم الروسي.

كما أشارت التقارير إلى أن دقة الاستهداف الإيرانية تحسنت خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أدت ضربات أمريكية سابقة إلى إضعاف قدرات طهران في مجال الرصد والاستطلاع.

توتر أمريكي صيني

وتأتي هذه المعلومات قبل أسابيع من لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، فيما أفادت «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولين أمريكيين أثاروا القضية مباشرة مع نظرائهم الصينيين.

ونفت بكين اتهامات تزويد إيران بمثل هذه المعلومات، بينما قالت واشنطن إن المساعدات الخارجية لم تعزز قدرة إيران على استهداف القوات الأمريكية، من دون التعليق بشكل مباشر على مسألة صور الأقمار الصناعية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية، هي «MizarVision» و«Earth Eye» و«Chang Guang»، على خلفية اتهامات بتوفير أو نشر صور أقمار صناعية يمكن أن تستخدمها إيران في استهداف القوات الأمريكية.

كما سبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن اتهمت شركة «Chang Guang» بتوفير صور دعمت هجمات جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، في اليمن.

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