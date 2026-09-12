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معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حذرت عددًا من دول الشرق الأوسط من الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد عسكري واسع مع إيران، وسط مخاوف من تجدد المواجهات واتساع نطاقها لتشمل عدة جبهات في الوقت نفسه.

وبحسب الصحيفة، طلبت واشنطن من دول في المنطقة تعزيز إجراءات الاستعداد والحذر، استنادًا إلى تقديرات بأن أي مواجهة جديدة مع طهران قد تكون أكثر اتساعًا وعنفًا من جولات التصعيد السابقة.

وتتركز المخاوف على احتمال تزامن التصعيد في أكثر من ساحة، خاصة جنوب لبنان والبحر الأحمر واليمن، مع استمرار التوترات المرتبطة بالحوثيين والممرات الملاحية، إلى جانب مخاوف من تحرك قوى موالية لإيران على جبهات مختلفة.

تحركات عربية لاحتواء التصعيد

وأشارت «معاريف» إلى أن عددًا من الدول العربية، خصوصًا دول الخليج، تكثف اتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لمنع تدهور الأوضاع. وتشمل هذه الجهود قطر والسعودية وسلطنة عُمان، وسط محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان وتركيا.

وتهدف التحركات إلى احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، خشية أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى إغلاق المسار الدبلوماسي بشكل كامل.

 

مخاوف من حرب متعددة الجبهات

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات الإقليمية تشير إلى أن أي حملة عسكرية جديدة قد لا تقتصر على إيران، في ظل التطورات المتسارعة في جنوب لبنان واليمن والبحر الأحمر.

وتحذر دول المنطقة من أن فتح عدة جبهات في وقت واحد قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على الأمن والاقتصاد، بما في ذلك حركة التجارة والطاقة والطيران والاستقرار الداخلي.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات الدبلوماسية لتجنب التصعيد، تستعد الأجهزة الأمنية في المنطقة لسيناريو فشل الجهود السياسية واندلاع مواجهة واسعة.

الولايات المتحدة الشرق الأوسط إيران واشنطن طهران واليمن

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