رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، مركز أورام كفر الشيخ التابع لوزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال جولته اليوم بالمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وكان في استقباله؛ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور ياسر عمارة، مدير المركز.

وفي مستهل التفقد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ولا سيما الخدمات المتخصصة في مجال علاج الأورام، بما يضمن إتاحة أفضل مستويات الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أهمية الارتقاء بكفاءة المنشآت الصحية المتخصصة، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية، بما يسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في إتاحة خدمات علاج الأورام بالمحافظات يمثل أحد المحاور المهمة لتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، من خلال توفير مختلف مراحل التشخيص والعلاج داخل المنشآت الصحية المتخصصة، مؤكدًا أهمية تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والتجهيزات المتاحة، وضمان استدامة تشغيلها وكفاءة صيانتها، بما يعزز قدرة هذه المراكز على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات طبية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول منظومة خدمات علاج الأورام التابعة للوزارة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 13 مركزًا لعلاج الأورام موزعة على 11 محافظة، تشمل مراكز أورام السلام، ومعهد ناصر، والقباري، ودمنهور، وطنطا، وميت غمر، ودمياط، وكفر الشيخ، وسوهاج، والمنيا، وقنا، إلى جانب مركزي أورام طنطا الجديد وأورام منوف، والمقرر دخولهما الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من انتشار خدمات علاج الأورام وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير أن منظومة أمانة المراكز الطبية المتخصصة تضم كذلك 17 وحدة لعلاج الأورام بمستشفياتها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الأورام الجديدة التي تم استقبالها وعلاجها بمستشفيات الأمانة خلال العام الماضي تجاوز 41 ألف حالة، فيما شملت الخدمات المقدمة تنفيذ أكثر من 148 ألف جلسة علاج إشعاعي، فضلًا عن إجراء أكثر من 64 ألف جراحة أورام، ونحو 290 ألف جلسة علاج كيماوي، بما يعكس حجم الطاقة الاستيعابية للمنظومة وتنوع خدماتها العلاجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتخصصة، ولا سيما خدمات علاج الأورام، من خلال تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للتشخيص والعلاج، موضحًا أن مركز أورام كفر الشيخ يُعد أحد المراكز المهمة التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وتضم إمكاناته 40 كرسيًا للعلاج الكيماوي، و89 سريرًا داخليًا، و6 أسرة للطوارئ، و3 غرف للعمليات، و14 سريرًا للرعاية المركزة، و10 أسرة للرعاية المتوسطة، إلى جانب 11 عيادة خارجية.

وأشار وزير الصحة إلى أن المركز يسهم كذلك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة رعايات مصر، بما يعزز من إتاحة خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للمرضى، ويدعم جهود الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

بدورها استعرضت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منظومة الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز في مجال علاج الأورام، والتي تشمل جراحات الأورام، وأورام الأطفال، وأورام العظام، إلى جانب خدمات العلاج الكيميائي والإشعاعي والطب النووي، فضلًا عن خدمات الجراحة والرعاية المركزة والمناظير والتشخيص الطبي، والصيدلة الإكلينيكية، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والتغذية العلاجية، وبنك الدم، والعلاج الطبيعي، وخدمات الأسنان وجراحة الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة.

كما استعرضت الدكتورة مها إبراهيم جانبًا من التجهيزات الطبية المتقدمة التي يضمها المركز، ومن بينها خدمات المسح الذري، وأجهزة PET/CT وجاما كاميرا، وأجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، إلى جانب جهاز العلاج الإشعاعي من طراز "فاريان"، ومناظير الجهاز الهضمي المزودة بتقنية الموجات فوق الصوتية EUS، بما يعزز قدرات المركز على توفير خدمات التشخيص الدقيق والعلاج المتخصص.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مقدم من الدكتور ياسر عمارة، مدير المركز، حول مؤشرات التردد على مختلف الخدمات الطبية المقدمة خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2026، موضحًا أن عدد حالات تردد العيادات الخارجية بلغ نحو 110 آلاف حالة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 3018 عملية، وحالات العناية المركزة 1706 حالات، إلى جانب 4897 حالة استقبلها قسم الطوارئ.

وفيما يتعلق بالخدمات التشخيصية، أوضح مدير المركز أن عدد التحاليل الطبية التي أجراها المركز تجاوز 336 ألف تحليل، فيما تجاوز عدد تحاليل الباثولوجي 16 ألف تحليل، كما بلغ عدد فحوصات المسح الذري 5550 فحصًا، والمناظير أكثر من 1500 فحص، والأشعة التداخلية 3278 إجراءً.

أما فيما يخص الخدمات العلاجية، فقد بلغت جلسات العلاج الإشعاعي 8884 جلسة، فيما تجاوز عدد جلسات العلاج الكيماوي الخارجي 15 ألف جلسة، إلى جانب آلاف الفحوصات التي تم إجراؤها باستخدام أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسونار والماموجرام والأشعة العادية، بما يعكس حجم وتنوع الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية التي يقدمها المركز للمرضى، بطاقة استيعابية تبلغ 138 سريرا.

وخلال الجولة داخل المركز، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي شباك خدمة المواطنين بالمركز، الذي يقدم خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الخدمات، كما اطلع على إمكانات وحدات المسح الذري وأشعة جاما والعلاج الإشعاعي، ومن بينها وحدة المعالجة الخطية التي تضم جهازًا متطورًا من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال العلاج الإشعاعي، ويُعد من الأجهزة ذات الإمكانات المتقدمة في هذا المجال، حيث تستقبل الوحدة نحو 100 حالة يوميًا، كما تفقد نموذجًا لإحدى غرف الإقامة بالمركز، وغرف تلقي العلاج الكيماوي.

وحرص رئيس الوزراء خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث أكد أحد المواطنين، من أولياء أمور المرضى، أن مستوى الخدمة بالمركز متميز، مشيرًا إلى أن نجله يتلقى العلاج بالمركز منذ نحو 6 أشهر، وأنه لا يتحمل أي تكاليف مالية نظير علاجه.

كما حرص على اجراء حوار ودي مع عدد من المواطنين المترددين على المركز ومرافقي المرضى، اطمأن خلاله على مستوى الرعاية المقدمة، واستمع إلى تجربة أحد المواطنين الذي يرافق والدته التي تتلقى العلاج بالمركز، حيث أشاد بمستوى الخدمة وحسن الرعاية.