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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش قمة بريكس.. رئيس وزراء الهند يبحث مع الرئيس الصيني التعاون بين البلدين

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
أ ش أ

عقد رئيس الوزراء الهندي مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعاً ثنائياً في نيودلهي اليوم، السبت، وذلك بعد وقت قصير من اعتماد إعلان قمة بريكس 2026، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

ورحب مودي بالرئيس الصيني، معرباً عن شكره لـ الصين على دعمها وتعاونها خلال رئاسة الهند لمجموعة بريكس، ومؤكداً أن هذا اللقاء يمثل فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار والتفاهم المشترك بين الأمة الإقليمية.

وقال مودي: "يسعدني جداً أن أتقدم إليكم بترحيب حار، شكراً جزيلاً لكم على تصريحاتكم الإيجابية في قمة بريكس".

 وأضاف: "وأعرب عن امتناني للدعم والتعاون اللذين قدمتهما الصين خلال رئاسة الهند للمجموعة، لدينا الآن الفرصة لمناقشة التعاون الثنائي. أرحب بكم مجدداً بحرارة في الهند".

من جانبه، أكد الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الهندي أن الصين والهند - باعتبارهما الدولتين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم وعضوين رئيسيين في "الجنوب العالمي" - تتحملان "مسئوليات جسيمة" في ظل مشهد دولي "يتسم بالاضطراب والتغير".

وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، يكتسب هذه اللقاء أهمية كبيرة في ظل تسعي البلدين لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية بعد التوترات التي شهدتها حدودهما خلال السنوات الأخيرة.

وقد عقد القائدان عدة اجتماعات بهدف تحسين العلاقات والحفاظ على السلام والهدوء على طول الحدود.

ئيس الوزراء الهندي الرئيس الصيني اجتماعاً

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