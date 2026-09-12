جهاز العاشر من رمضان يضع خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في تنمية وتطوير المدن الجديدة، حيث ينفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير بمختلف مناطق المدينة الواقعة تحت إشراف الجهاز.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم زراعة 110,814 شجرة متنوعة حتى 30 يونيو 2026 بمختلف مناطق المدينة، مع استهداف زيادة أعداد الأشجار وزراعة 7 آلاف شجرة جديدة، وتوفير 35 ألف شجرة إضافية.

وتتضمن خطة العمل الحفاظ على الأشجار القائمة، وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة والمكافحة، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وزيادة معدلات الصيانة، والتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة من خلال شبكات الري الأوتوماتيكية، حيث تبلغ مساحة أعمال الصيانة بالمدينة نحو 4 ملايين متر مربع.

كما تشمل الأعمال تكثيف المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال الزراعة بمناطق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ومتابعة الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها، والتي تبلغ مساحتها نحو 195,737 مترًا مربعًا، فضلًا عن رفع كفاءة المحاور والمداخل الرئيسية بالمدينة بمساحة 205 آلاف متر مربع.

وأكد جهاز المدينة استمرار أعمال الزراعة والصيانة والرعاية، والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء وضمان نموها، بما يدعم زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على الهوية البيئية والحضارية لمدينة العاشر من رمضان.