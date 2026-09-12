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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل طرح هيئة تعاونيات البناء لـ أراضٍ استثمارية وسكنية مميزة.. الشروط والخطوات

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالتعاون والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحت رعاية الدكتورة المهندسة رندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة، عن فتح باب التقدم والتخصيص لقطعة أرض سكنية واستثمارية متميزة.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتطوير العمران، وتوفير فرص استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

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​الاشتراطات الفنية والتخطيطية للمشروع

و​حددت الهيئة ضوابط فنية دقيقة لتنفيذ المشروع على الأرض المطروحة لضمان جودة التخطيط العمراني واستغلال المساحات بالشكل الأمثل، وجاءت الاشتراطات كالتالي:

النسبة البنائية الإجمالية: لا تزيد عن 25% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

الاستخدام السكني: لا يزيد عن 50% من المساحة المخصصة للمشروع، وتتوزع نسب البناء الداخلي بواقع 40% للفيلات المنفصلة، و45% للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية.

الإسكان الاجتماعي

الخدمات: تخصيص نسبة تتراوح بين 5% إلى 12% من مساحة المشروع للخدمات العامة والأنشطة الخدمية.

الارتفاعات المسموح بها:

​العمارات: أرضي + 4 أدوار علوية.

​الفيلات: أرضي + دور أول.

شرط أساسي: الالتزام التام بمتطلبات وقيود ارتفاعات القوات المسلحة.

الاشتراطات العامة: الالتزام بكود الجراجات المصري وتعديلاته، واشتراطات الدفاع المدني، والحفاظ على حرم ومسارات المرافق العامة.

وزارة الإسكان

​الضوابط المالية وحساب العروض

و​وضعت الهيئة شروطًا مالية ومصرفية منضبطة لضمان جدية المتقدمين وكفاءة التنفيذ المالي للمشروع، وتتمثل في الآتي:

جدية الحجز: سداد 1% من إجمالي قيمة الأرض (مع خصم 50% منها في حال الإخلال بشروط الطرح، علمًا بأنه لا يُلتفت لأي طلب غير مصحوب بسداد جدية الحجز).

القيمة الحالية للمتر المربع (NPV): ألا تقل عن 35000 جنيه للمتر المربع عند معدل خصم 15%.

نسبة السداد النقدي: ألا تقل عن 50% من إجمالي قيمة العرض المقدم.

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الدفعة المقدمة: ألا تقل عن 200 مليون جنيه مصري، وتُسدد خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة.

​آلية ومواعيد تقديم المظاريف

و​يتم تقديم المظاريف المالية المغلقة (متضمنة استمارة العرض المالي) في القطاع المالي بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للضوابط التالية:

  • ​المقر: المقر الجديد لوزارة الإسكان – الحي الحكومي – بالعاصمة الإدارية الجديدة.
  • ​المواعيد: خلال أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026.
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​تنويهات تنظيمية هامة

​أكدت الجهات الطارحة أن التخصيص النهائي مرهون بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهئية تعاونيات البناء والإسكان، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (1235) لسنة 2024. 

كما لفتت إلى أن المساحات النهائية للطرح تُحسب "تحت العجز والزيادة" وفقًا لتحديد إدارة المساحة بجهاز المدينة المختص، وتُعد المعاينة التامة النافية للجهالة شرطًا أساسيًا لكافة المتقدمين قبل التقدم بالعروض.

الإسكان تعاونيات البناء والإسكان هيئة تعاونيات الإسكان طرح أراضي أراضي التعاونيات

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