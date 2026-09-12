ختام المرحلة الثانية من مبادرة"إلى المدرسة"وتوزيع 100حقيبة مدرسية بقنا

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ختام المرحلة الثانية من مبادرة "إلى المدرسة" وتسليم 100 حقيبة مدرسية للطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تنفذ المبادرة من خلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد أشرف بغدادي، ممثل جهاز مستقبل مصر، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق هشهش، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التهنئة للطلاب وأسرهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، ومؤكدًا أن دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أهمية توفير احتياجات الطلاب بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي في أجواء مستقرة ويعزز قدرتهم على التحصيل والتفوق.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة تشمل تقديم حزمة متكاملة من المستلزمات الدراسية للطلاب تضم الحقيبة المدرسية والأدوات الكتابية والجاكيت الشتوي والحذاء المدرسي لطلاب المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، كما تتضمن دعم الأسر من خلال كوبونات غذائية تتيح الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ جهاز مستقبل مصر الثابتة تحت اسم "سوبر توفير"، إلى جانب السيارات المتحركة التي ترافق قوافل بيت الزكاة والصدقات لتوفير السلع للمستفيدين بالقرب من مناطق إقامتهم.



وأضاف محافظ قنا، وتأتي مبادرة "إلى المدرسة" استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، حيث تستهدف المرحلة الثانية توسيع مظلة الدعم لتشمل الطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على محافظات الصعيد والمناطق النائية والقرى والنجوع، بما يضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.



